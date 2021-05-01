Ночью на сельской дороге в Саратовской области погиб водитель без прав

Автомобиль вылетел в кювет
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Около двух часов ночи на 35-м километре автодороги Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — поселок Свободный погиб водитель автомобиля ВАЗ-2105.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла между селами Шняево и Яковлевка.
Установлено, что 21-летний водитель не имел прав. Он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Водитель погиб на месте
Фото: ГИБДД по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.