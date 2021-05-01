Ночью на сельской дороге в Саратовской области погиб водитель без прав

Автомобиль вылетел в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

Около двух часов ночи на 35-м километре автодороги Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — поселок Свободный погиб водитель автомобиля ВАЗ-2105.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла между селами Шняево и Яковлевка.

Установлено, что 21-летний водитель не имел прав. Он не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Водитель погиб на месте Фото: ГИБДД по Саратовской области

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