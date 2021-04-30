Самоизоляцию в Саратове продлили до 24 мая

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается до 24 мая.

Постановление подписал сегодня, 30 апреля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Отмечается, что это касается граждан старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, в первую очередь, с сердечно-сосудистыми или сахарным диабетом.

Работодателям рекомендовано перевести таких сотрудников на удаленную работу.

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