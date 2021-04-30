От Арктики до Парижа рукой подать — Билайн Бизнес соединяет Россию и Францию новым каналом передачи данных

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») обеспечит связь между Гыданом (ЯНАО) и Францией. Данный проект призван объединить площадку международной компании TechnipFMC на территории Гыданского полуострова и дата-центр в Париже.

Поскольку рабочая площадка TechnipFMC значительно удалена от развитой инфраструктуры, Билайн Бизнес взял на себя амбициозную задачу построить наземный канал связи, который позволит оперативно осуществлять высокоскоростной обмен информацией с минимальными задержками.

Маршрут канала протяженностью около 7000 км пройдет от месторождения на Гыдане через Ямальский полуостров, Сургут, Москву, Франкфурт.

Билайн Бизнес ранее успешно реализовал проект по организации высокоскоростного канала передачи данных в ЯНАО — построил в условиях вечной мерзлоты уникальную автономную радиорелейную линию связи протяженностью 420 км. И стал первым, кто организовал наземную инфраструктуру телекоммуникаций в этом регионе, соединив тем самым площадку клиента с «Большой Землёй».

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«Благодаря высокому уровню компетенций Билайн Бизнес в реализации сложных проектов в арктическом регионе, партнерство с TechnipFMC стало логичным продолжением предыдущего опыта сотрудничества наших компаний. Организованный канал позволит ускорить темпы освоения Арктики и поспособствует дальнейшему развитию телекоммуникационных сервисов в этом регионе».