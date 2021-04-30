В Саратовской области вдвое выросло число сексуальных преступлений против детей

На заседании Саратовской областной думы с отчетом выступила Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

По ее словам, в регионе выросло число детских суицидов и сексуального насилия над детьми.

По словам омбудсмена, ведется работа по снижению детских суицидов и деструктивного поведения. Профилактическими мерами удалось снизить число попыток самоубийств – с 52 в 2019 году до 11 в 2020 году. Однако число удавшихся случаев выросло – с 7 до 9.

Зарегистрирован и рост числа сексуальных преступлений. Против несовершеннолетних – с 49 в 2019 году до 102 в 2020. Число действий сексуального характера увеличилось с 35 до 42.

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