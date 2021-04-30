Радикализм в политике разрушителен: Сергей Наумов поддержал мнение Вячеслава Володина

Сергей Наумов

Сегодня, 30 апреля, губернатор Валерий Радаев выступил на заседании Саратовской областной думы. Глава региона отчитался перед депутатами о работе Правительства в 2020 году. Советник губернатора, доктор исторических наук, профессор Сергей Наумов прокомментировал отчетное выступление.

- В своем отчетном выступлении глава региона Валерий Васильевич Радаев подвел итоги работы за минувший год и обозначил планы дальнейшего развития Саратовской области. В кризисный год пандемии, когда все усилия были брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией: область получила тысячи специально оборудованных коек для больных, новые лаборатории ПЦР-диагностики, которые развертывались в самые кратчайшие сроки, беспрецедентные выплаты врачам и многое другое. Региону удалось выполнить все свои обязательства, и прежде всего, перед его жителями. Среди актуальных вопросов, которые затронул губернатор, были и реализация нацпроектов, и строительство новых школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, благоустройство общественных территорий в районах области.

И безусловно, каждый заинтересованный житель региона видит тот большой личный вклад, который вносит Валерий Васильевич Радаев в решении насущных проблем родной области.

В этой связи отмечу, непарламентское поведение коммунистов, которые к великому сожалению, не хотят конструктивно работать на благо когда-то поддержавших их граждан. С их трибун мы постоянно слышим популистские заявления, выкрики в оскорбительной форме. Таким образом, они компрометируют не только себя персонально, но и свою партию – КПРФ, одну из четырех парламентских партий в стране.

Да, действия власти всегда есть за что критиковать – она естественно не свободна от ошибок, но не замечать реальных дел, может либо слепой, либо безумный…

А кто не слеп, тот видит, какую колоссальную работу выполняет глава региона совместно с Правительством, работая, как говорят современные люди «24 на 7».

Я лично знаком с Валерием Васильевичем много лет и всегда убеждался в его высочайшем профессионализме, организаторских способностях, высоких деловых и личностных качествах, умении грамотно и эффективно налаживать взаимодействие органов власти на всех уровнях. Много работая, он лично контролирует качество выполняемых поручений. Ему очень важно, чтобы наш регион был в числе лучших не только в ПФО, но и во всей стране.

Жаль, что проработав уже три с половиной года в Саратовской Областной Думе, которая славится серьезными традициями и известными на всю страну депутатами прошлых созывов, представители левой оппозиции так и не научились работать конструктивно, критиковать с фактами в руках, предлагая обдуманный и выверенный путь решения проблем!

Я полностью разделяю мнение Председателя Государственной Думы, профессора, доктора юридических наук В.В. Володина: «Демократия – это не покричать на площади и не побузить на улице...». Представителям старейшей в России, левой политической партии, у нас в Саратове, необходимо научится правильно и достойно вести политическую дискуссию, отойдя от присущей им «дворовой охлократии» и стать наконец ответственными парламентариями, представляющих определенную часть наших граждан.

«Радикализм в политике разрушителен. Это путь к большим проблемам. Как для общества, так и для государства», подчеркнул недавно в своей статье в «Российской Газете», наш земляк Вячеслав Викторович Володин, – сказал Сергей Наумов.

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