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Общество30 апреля 2021 16:55

В Саратове все майские праздники будут ловить нетрезвых водителей

ГИБДД устраивает профилактический рейд
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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ГИБДД Саратова будет проверять водителей на трезвость

ГИБДД Саратова будет проверять водителей на трезвость

Фото: Екатерина Семенова

В Саратове ночью и днем вплоть до 10 мая пройдет операция «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, сотрудники будут выявлять пьяных автомобилистов.

За управление автомобилем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования нарушителям грозит до 30 тыс. рублей штрафа, а также лишение прав до двух лет.

- ГИБДД по Саратову призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона), – призвали в Госавтоинспекции.

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