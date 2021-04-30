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Общество30 апреля 2021 16:41

Лучшим учителем Саратовской области в 2021 году стал преподаватель информатики из Балашова

Денис Орлюк теперь будет представлять регион на Всероссийском этапе конкурса
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Названо имя лучшего учителя Саратовской области. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» подвели 30 апреля в ТЮЗе.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, победа досталась учителю информатики школы №3 Балашова Денису Орлюку.

- Секрет успеха прост – нужно просто любить детей и свою работу. Первое, о чем я сейчас думаю, так это о том, что всю неделю не виделся со своим классом. Хочу увидеть своих ребят, интересно, как они отреагируют. Они поддерживали меня, писали каждый день, – сказал он.

Теперь Денис Орлюк будет участвовать во Всероссийском этапе конкурса. Который пройдет в Ростове-на-Дону.

Второе место завоевал Денис Гайворонский, учитель технологии школы №25 в Балакове, а третье место - Анастасия Панкина, учитель истории и обществознания школы №3 имени Героя Советского Союза Панфилова в Петровске.

В качестве призов победители получили 150, 100 и 60 тыс. рублей соответственно. А все финалисты – подарочные сертификаты на пять тыс. рублей.

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