Пробки достигли восьми баллов. Яндекс.Карты

В последний рабочий день перед майскими праздниками Саратов встал в пробках.

Сейчас они достигают восьми баллов и явно не собираются уменьшаться.

Очень сложно добраться из центра Саратова в Заводской район. Стоит движение по улицам Чернышевского, Орджоникидзе, Авиастроителей.

В Ленинском районе серьезные пробки на улицах Шехурдина и Антонова, на проспекте Строителей.

Непросто проехать по Тракторной и проспекту 50 лет Октября, а также по улицам Навашина и Танкистов.

Что касается центра города, то он парализован практически полностью. Стоит движение по Аткарской, Разина, Университетской, Астраханской, Рахова, Чапаева, 1-я Садовая, Соколовая, Московская, Большая Казачья, Слонова, Рабочая, Советская.

- Квартал от Железнодорожной до Университетской уже минут 15 проезжаем, – пожаловался «КП-Саратов» пассажир общественного транспорта.

Затруднен подъезд к мосту через Волгу со стороны Саратова, по Большой Горной, и со стороны Энгельса – по Лесозаводской.

Кроме того, пробки на выезде из города по дачным направлениям – со стороны Ленинского и Заводского районов.

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