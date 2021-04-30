Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 апреля 2021 16:13

В Саратове Stels сбил женщину на Азина

Пострадавшая госпитализирована
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Авария произошла на улице Азина. Кадр из видео очевидца

Авария произошла на улице Азина. Кадр из видео очевидца

На улице Азина в Саратове мотоциклист сбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 15:15 напротив дома №23.

По предварительным данным, мотоциклом Stels управлял мужчина. Под колеса попала 57-летняя женщина. Пострадавшая была госпитализирована.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ДТП