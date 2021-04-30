В Саратове Stels сбил женщину на Азина

Авария произошла на улице Азина. Кадр из видео очевидца
На улице Азина в Саратове мотоциклист сбил женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 15:15 напротив дома №23.
По предварительным данным, мотоциклом Stels управлял мужчина. Под колеса попала 57-летняя женщина. Пострадавшая была госпитализирована.
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