В Саратове Stels сбил женщину на Азина

Авария произошла на улице Азина. Кадр из видео очевидца

На улице Азина в Саратове мотоциклист сбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 15:15 напротив дома №23.

По предварительным данным, мотоциклом Stels управлял мужчина. Под колеса попала 57-летняя женщина. Пострадавшая была госпитализирована.

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