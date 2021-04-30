В сквере Дружбы народов в Саратове от деревьев оставляют пеньки

От деревьев в сквер Дружбы народов остаются пеньки. Фото группы «Заводской online»

В сквере Дружбы народов в Заводском районе Саратова пилят деревья.

Очевидцы рассказали об этом в соцсетях, в группе ВК «Заводской online».

Как это «принято» в Саратове, деревья опиливаются максимально, от них остается только ствол или даже пеньки.

Фото группы «Заводской online»

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