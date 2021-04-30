В сквере Дружбы народов в Саратове от деревьев оставляют пеньки

От деревьев в сквер Дружбы народов остаются пеньки. Фото группы «Заводской online»
В сквере Дружбы народов в Заводском районе Саратова пилят деревья.
Очевидцы рассказали об этом в соцсетях, в группе ВК «Заводской online».
Как это «принято» в Саратове, деревья опиливаются максимально, от них остается только ствол или даже пеньки.
Фото группы «Заводской online»
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.