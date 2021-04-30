Названы места легальной торговли куличами в Саратове

Саратовцы смогут купить куличи на пасхальных ярмарках Фото: Ольга Симонова

Определены места пасхальных ярмарок в Саратове.

Соответствующее постановление подписано главой города Михаилом Исаевым. Всего в городе 83 легальных места для торговли куличами и другой пасхальной продукцией.

Отмечается, что торговые места предоставляются безвозмездно. При этом нельзя занимать проезжую часть.

Волжский район:

1. Ул. Московская, 9

2. Ул. Московская, 10

3. Ул. Московская, 66

4. Ул. Московская - ул. им. Радищева А.Н.

5. Ул. Московская, остановка транспорта «Театральная площадь»

6. Ул. им. Радищева А.Н., 24

7. Ул. им. Радищева А.Н. - ул. им. Челюскинцев

8. Ул. им. Радищева А.Н. - ул. Волжская

9. Ул. им. Чернышевского Н.Г. - ул. Московская

10. Ул. Большая Горная, 157

11. Ул. Соколовая, 18/40

12. Ул. Волжская, 23

13. Набережная Космонавтов, 3

14. Ул. им. Кутякова И.С., 1

15. Ул. им. Кутякова И.С., 7

16. Ул. Усть-Курдюмская, 11

17. Пл. Музейная

Заводской район:

1. Просп. Энтузиастов – ул. Васильковская

2. Просп. Энтузиастов, 31

3. Просп. Энтузиастов, 35

4. Просп. Энтузиастов, 20В/1

5. Просп. Энтузиастов, 25/24

6. Просп. Энтузиастов, 45

7. Просп. Энтузиастов, 64

8. Ул. Огородная, 162Б

9. Ул. Парковая, 42/1

10. Ул. Авиастроителей, 3А

11. Ул. им. Орджоникидзе Г.К. – Киевский проезд

12. Ул. Пензенская, 39

13. Ул. им. Чернышевского Н.Г., 6А

14. Ул. Кавказская, 11

15. Ул. Тульская, 41

16. Ул. Барнаульская, 32

Кировский район:

1. Ул. им. Чапаева В.И., 99/109

2. Ул. им. Чапаева В.И., 69

3. Ул. им. Чапаева В.И., 85

4. Ул. им. Академика Навашина С.Г., 6

5. Ул. им. Горького А.М., 53

6. Ул. Московская, 134/146

7. Ул. Московская, 156А

8. Ул. Алексеевская, 1

9. Просп. им. 50 лет Октября, 74

10. Ул. им. Рахова В.Г., 186

Ленинский район:

1. Пл. им. Ленина В.И., 1

2. Пл. им. Ленина В.И., 3

3. Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., 70е

4. Просп. им. 50 лет Октября, 73

5. Ул. Гвардейская, 10

6. Ул. Международная, 18

7. Просп. Строителей, 16

8. Просп. Строителей, 36

9. Ул. им. Тархова С.Ф., 29

10. Ул. Международная, 40

11. Ул. Гвардейская, 22

12. Ул. Буровая, 9

13. Ул. Одесская, 9

14. Ул. 4-я Прокатная, 14

15. Московское шоссе, 31

16. Просп. им. 50 лет Октября, 93б

17. Просп. Строителей, 36

Октябрьский район:

1. Ул. им. Чапаева В.И., 14/26

2. Ул. им. Чапаева В.И., 32/36

3. Ул. им. Рахова В.Г., 44/54

4. Ул. Вольская, 57

5. Ул. Советская, 53

6. Ул. Шелковичная, 11/15

7. Ул. Большая Садовая, 94

8. Мирный переулок, 6

9. Ул. 2-я Садовая, 110а

10. Ул. Бахметьевская, 49, корп. № 1

11. Ул. Вольская, 21/27

Фрунзенский район:

1. Ул. им. Яблочкова П.Н., 1/35

2. Ул. им. Радищева А.Н., 25

3. Просп. им. Кирова С.М., 1

4. Просп. им. Кирова С.М., 20

5. Просп. им. Кирова С.М., 21/23

6. Просп. им. Кирова С.М., 54

7. Ул. им. Горького А.М., 30а

8. Ул. им. Чапаева В.И., 68/70

9. Мирный переулок, 17

10. Ул. Советская, 86/70

11. Ул. им. Дзержинского Ф.Э., 47

12. Ул. им. Вавилова Н.И., 6.

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