Выброшенная еда в Саратове стала поводом для иска в суд

Остатки еды в одноразовой посуде следовало утилизировать по правилам Фото: Екатерина Семенова

В Октябрьском районе Саратова прокуратура подала в суд на предпринимателя.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, причиной стали найденные на улице Беговая одноразовую посуду с остатками еды и чеки заведения общепита.

В ведомстве напомнили, что предприниматели должны заключить договор на утилизацию мусора. Этого сделано не было, бизнесмен не представил кадастр отходов за 2019 год.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать предпринимателя разработать паспорта отходов и избавиться от мусора законным способом. Иск был удовлетворен.

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