Александр Креницкий: Бизнес научился добиваться успехов в новых реалиях при поддержке правительства Саратовской области

Председатель регионального отделения «Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Александр Креницкий прокомментировал выступление губернатора Саратовской области Валерия Радаева с отчетом о работе регионального правительства перед депутатами Саратовской областной Думы:

- Губернатор в своем выступлении акцентировал внимание на том, как сработала промышленность Саратовской области в 2020 году. В это сложное время, в условиях пандемии, по индексу промышленного производства регион занял второе место в Приволжском федеральном округе и 22-е место в целом по России. Считаю, что это прекрасный результат. Мы увидели, как бизнес при поддержке правительства области научился жить и добиваться значительных успехов в новых реалиях. Немаловажно, что максимально были использованы все меры государственной поддержки как регионального, так и федерального уровня. Этот фактор сыграл едва ли не решающую роль в достижении положительного результата.

Несмотря на все сложности, предприятия реализовали десятки инвестиционных проектов. Губернатор перечислил их в своем выступлении – это «МЗ Балаково», балаковский филиал АО «Апатит», «Промэлектроника», «Транспортные системы» и многие другие. Данный факт свидетельствует о том, что даже в сложнейших условиях руководство флагманов нашей промышленности мыслит на перспективу. На этом нельзя останавливаться. На 2021 и последующие годы еще ряд предприятий заявил о реализации своих инвестпроектов – это опять же «МЗ Балаково», ЦОД «Сбербанк», «Саратовский НПЗ», Балаковская АЭС, Саратовская ГЭС и многие другие.

Думаю, можно сказать, что, если регион в такой сложный год добился определенных успехов в работе промышленного комплекса, то при нормальных условиях результаты будут еще более впечатляющими. Ну а Правительство области в свою очередь должно и дальше оказывать бизнесу всю возможную помощь и поддержку, – заявил Александр Креницкий.

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