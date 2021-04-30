Володин: Нужно выслушать людей и постараться сделать все, чтобы помочь

Во время визита в Саратов 30 апреля председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пообщался со студентами СГЮА.

Он рассказал им о встречах с жителями Саратова, которые произошли сегодня на пешеходной зоне.

- Меня на проспекте встретили жители микрорайона Звезда. Две женщины приехали. И перед этим бабушка встретила, наказы мне дала. Человек стоит – я иду. Понятно, к ней подошел. И мы с ней поговорили. Причем понятно, что есть эмоции, у каждого есть эмоции, но надо слышать. Если только ты шагаешь, никого не замечаешь – это большая ошибка. И потом, это несправедливость, и, самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органа власти. Взял на себя обязанности – выполняй. Людей люби. У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, для того чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать. Вот я, допустим, в этом не вижу и никогда не видел никаких других подходов. То есть это кредо, если хотите, – сказал Володин студентам.

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