Клинический онкодиспансер в Саратове оснастили оборудованием почти на миллиард рублей

Сергей Вертянкин

На 935 миллионов рублей оснастили новым медицинским оборудованием Саратовский областной клинический онкологический диспансер.

В декабре будущего года в Саратове завершится строительство уникального онкоцентра в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» главный врач онкодиспансера, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин, открытие онкоцентра позволит увеличить количество койко-мест в регионе и ежедневно лечить более одной тысячи пациентов.

- Это будет мощное лечебное учреждение на уровне федеральных центров и европейских клиник, - уверен Сергей Вертянкин.

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