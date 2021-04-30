Клинический онкодиспансер в Саратове оснастили оборудованием почти на миллиард рублей

Сергей Вертянкин
На 935 миллионов рублей оснастили новым медицинским оборудованием Саратовский областной клинический онкологический диспансер.
В декабре будущего года в Саратове завершится строительство уникального онкоцентра в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» главный врач онкодиспансера, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин, открытие онкоцентра позволит увеличить количество койко-мест в регионе и ежедневно лечить более одной тысячи пациентов.
- Это будет мощное лечебное учреждение на уровне федеральных центров и европейских клиник, - уверен Сергей Вертянкин.
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