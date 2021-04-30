Мэрия Саратова начала сносить незаконные ларьки после возмущения Володина

Во время визита в Саратов председатель Государственной думы России Вячеслав Володин потребовал от местных властей решить проблему с незаконно установленными ларьками на пешеходном кольце.

Вскоре после этого мэрия распространила релиз о том, что работы начались.

- Снос оставшихся ларьков в Мирном переулке уже идет в эти минуты. Полностью освободить территорию сквера от торговых строений планируется в течение двух недель, – заявил Михаил Исаев, глава города.

Он отметил также, что такая работа запланирована по всему городу. Например, на Ильинской площади ларьки начнут демонтировать в ближайшее время.