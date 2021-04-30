Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с инициативными студентами Президентской академии

29 апреля председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин провел встречу со студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Вячеслав Викторович отметил, что молодежь – это и потенциал, и инициативный драйвер развития региона. Студенты рассказали о своих инициативах и об участии в решении социальных проблем региона.

Студенты поделились итогами проекта по историческому благоустройству «Мелодия усадьбы», а также пригласили Вячеслава Викторовича на открытие молодежного интерактивного пространства в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского. Была представлена идея проведения на базе Парка покорителей космоса астрономического фестиваля «Звезда Гагарина», посвященного 60-летию первого полета человека в космос. Председателю Госдумы представили проект по формированию семейных ценностей в молодежной среде «LOVEушка», который реализуется в формате спектакля для школьников и студентов в возрасте от 12 до 19 лет. В продолжение встречи студенты рассказали об итогах реализации проекта «Твоя безопасная сеть», направленного на повышение цифровой грамотности детей, и презентовали разработанную настольную игру, которая распространяется как в образовательных учреждениях Саратовской области, так и в других регионах России.

О деятельности Студенческого проектного офиса Поволжского института управления РАНХиГС рассказала Надежда Ягафарова, добавив в свое выступление предложение о создании региональной площадки по развитию проектных компетенций молодежи. Вячеслава Володина заинтересовала идея студентки, он попросил подготовить соответствующее предложение.

По завершению встречи председатель Госдумы отметил важность студенческих инициатив и пригласил всех активных студентов войти в Общественный совет по молодежной политике при министерстве молодежной политике и спорта Саратовской области и принимать участие в крупных проектах, нацеленных на развитие региона.

- Встреча получилась очень теплой. Вячеслав Викторович поделился историями о периоде учебы и работы в нашем Институте, рассказал о важности непрерывного образования, о внимательном отношении будущих управленцев к деталям и изучению исторических материалов, а также о патриотизме и любви к своей малой Родине, – прокомментировала встречу начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

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