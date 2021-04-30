В Энгельсе стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»

30 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка» в городе Энгельсе. Сегодня волонтеры Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией Единой России» и молодежными организациями района раздали более 300 лент около ТРЦ «Облака» и на Центральной площади города.

Впервые георгиевские ленточки стали раздавать всем желающим весной 2005 года. Акция уже стала традиционной и в дни празднования 9 Мая объединяет людей всех возрастов.

Вместе с лентами волонтеры раздают памятку, как ее носить и что этот символ Победы означает.

- Этой акцией мы показываем, что помним героические подвиги участников тех событий. Практически в каждой семье есть свой герой, который воевал на фронтах Второй Мировой войны. Желаем всем ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, мы помним ваш подвиг и никогда его не забудем, - отметил и. п. секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

- Очень рад, что принял участие в данной акции, для нас георгиевская ленточка – это символ Победы, великой Победы для нашей страны. Низкий поклон ветеранам за их подвиг, - отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единая Россия» Даниил Спиридонов.

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