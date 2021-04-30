В Саратове возбудили дело в отношении бывшего полицейского

В Саратове следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратова» в Следственном комитете, 21-летнего молодого человека и его 19-летнего приятеля подозревают в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Следствие считает, что вечером 13 марта они приехали к жительнице Кировского района и рассказали, что ее 14-летняя дочь попала под подозрение в наркоторговле. Причем она якобы продала запрещенные вещества этому 19-летнему парню. На самом деле этого не происходило.

По версии следствия, сотрудник полиции вознамерился доставить девочку в отделение. Однако за 200 тыс. рублей он согласился закрыть глаза на «преступление».

Мать девочки оказалась недоверчивой и сразу позвонила в дежурную часть. На место сразу выехали оперативники, которые задержали сообщников на месте преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

- Противоправное деяние было пресечено сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. По результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, – подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

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