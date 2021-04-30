Для решения проблемы вывоза мусора увеличено количество спецтехники

Директор филиала АО «Управление отходами» в Саратове Михаил Андреев рассказал о своевременном вывозе мусора в городе.

С 1 апреля текущего года в связи с наступлением весеннего периода и проведением месячника по благоустройству объем образующихся и вывозимых отходов увеличился в 1,5 раза.

В настоящее время Региональным оператором по обращению с ТКО с целью обеспечения бесперебойной работы по транспортированию отходов обеспечено увеличение количества задействованной спецтехники с 350 до 366 единиц, также увеличено количество работающих смен и периодичность вывоза.

- Планируется дополнительно привлечь еще 15 единиц спецтехники, - подчеркнул представитель Регоператора. - В целом в настоящее время фиксируется значительное улучшение состояния контейнерных площадок области.

По вопросам качества вывоза ТКО жители могут обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: 8 (8452) 25-64-90.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.