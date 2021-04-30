Собираемость платежей населения за услугу по обращению с ТКО в марте превысила 96%

Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО среди собственников квартир и индивидуальных домов. В марте текущего года она составила более 96%, в целом по итогам первого квартала она составила 83,4%.

Самые дисциплинированные плательщики по-прежнему живут в ЗАТО Шиханы, они не отдают пальму первенства уже несколько лет подряд, их уровень оплаты услуги в первом квартале составил 95,3%. Немного отстают от них физические лица Энгельсского района с собираемостью почти 95%. Третье место поделили Балаковский район и ЗАТО Светлый с собираемостью - 93%.

- За последний год платежная дисциплина значительно улучшилась, все меньше людей забывают вовремя оплатить услугу по обращению с ТКО. Но впереди лето и отпуска, мы обращаемся к жителям области, которые долго не платили за оказанную услугу – погасите задолженность. Наша служба взыскания, пока вы отдыхаете, продолжает работать и передает пачками документы в суды. Будет неприятно увидеть списание средств с карты в самый разгар отпуска, – сообщил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, услуга по обращению с ТКО является коммунальной и подлежит обязательной оплате. Собственники жилья могут внести средства по отдельному платежному документу без комиссии в личном кабинете на сайте «Городского расчетного центра» https://саррц.рф/ и на сайте «ПлатежЦентра» https://платежцентр.рф/. Кроме того, оплата с комиссией принимается в отделениях «Почты России», «Сбербанка» и других коммерческих банков.

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