Антонов обратил внимание на взаимодействие правительства области и депутатов при решении важных для людей задач

При эффективном взаимодействии правительства и депутатского корпуса в прошлом году, несмотря на сложные экономические условия, в регионе удалось обеспечить поддержку наименее защищенных категорий граждан, а также оказать необходимую помощь бизнесу, пострадавшему в период пандемии, вместе с тем привлекая новых инвесторов. Об этом, комментируя отчет губернатора Валерия Радаева о результатах деятельности Правительства Саратовской области за 2020 год, сказал первый зампред регионального парламента, исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» Алексей Антонов.

- Принятие четырех пакетов антикризисных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства позволило создать благоприятные условия осуществления гражданами предпринимательской деятельности, и что важно – сохранить значительное количество рабочих мест. Данные меры поддержки появились именно благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной ветвей власти, – сказал он.

Депутат добавил, что, несмотря на экономически непростое время, правительству региона удалось увеличить инвестиционный портфель, развить ранее достигнутые договоренности с крупными промышленными предприятиями, заключить новые соглашения.

- Это позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать налоговую базу региона, – подчеркнул первый зампред облдумы. – Развитие внешнеэкономической деятельности, совместные бизнес-миссии позволяют находить новые рынки для экспорта нашей продукции и привлекают новых инвесторов.

Антонов обратил внимание на то, что на протяжении всего прошлого года своевременно и оперативно вносились поправки в областной бюджет. При этом, по его словам, безусловным приоритетом всех вносимых изменений являлось обеспечение финансирования первоочередных социально значимых расходных обязательств Саратовской области, а также реализация задач, определенных Указами Президента.

- Безусловно, в первоочередном порядке необходимо сосредоточиться на решении задач, связанных с реализацией на территории области национальных проектов, продолжать ориентировать бюджет в сторону социальных расходов, позволяющих повышать уровень жизни наших граждан, – сказал парламентарий.

Также он не оставил без внимания попытки представителей оппозиционных партий, в частности, КПРФ наводить смуту и демонстрировать жизнь в регионе в черных тонах. «Мы все знаем, с чем это связано – с их неумением конструктивно работать для решения проблем людей, с желанием только пиариться, при этом всегда разрушая, но никогда не созидая, – отметил Антонов, призвав всех сплотиться для решения тех задач, которые сегодня волнуют жителей области.

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