Назначен новый прокурор Ленинского района Саратова.

Приказ о назначении Андрея Дементьева подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

У Дементьева есть высшее образование и двое несовершеннолетних детей. В органах прокуратуры он работает с августа 2002 года.

Был помощником прокурора Лысогорского района, прокурором второго отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Саратовской области, заместителем прокурора Калининского района. В октябре 2016 года был назначен прокурором Балашова.

- Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным и ответственным работником, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ведомства.

За положительные результаты работы он удостаивался поощрения Генпрокурора РФ, прокурора Саратовской области.

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