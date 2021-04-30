Депутаты облдумы назвали отчет губернатора за прошлый год взвешенным и конструктивным

Информация, которую озвучивал на встрече с депутатами «Единой России» Валерий Радаев, говорит о высокой степени подготовки документа

Отчет губернатора Валерия Радаева о результатах деятельности Правительства Саратовской области за 2020 год, который он огласил сегодня, 30 апреля, на заседании регионального парламента, взвешенным и конструктивным. В этом не сомневается депутат облдумы Андрей Корнеев, подчеркнувший, что на встрече с членами фракции «Единой России» глава региона тезисно представил четкий доклад, отражающий все социально-экономические моменты и реалии минувшего года.

- После встречи с Валерием Васильевичем Радаевым у депутатов нашей фракции практически не осталось вопросов к его отчету о работе правительства области. Мы детально обсудили основные моменты, вопросы и проблемы, волнующие жителей региона. Хочу подчеркнуть, что наш губернатор старается максимально погрузиться в любую тему, в любой вопрос, касающийся нашего региона. И предпочитает работать на перспективу, на развитие нашей области, – сказал Корнеев.

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