Николай Панков: Идеи и предложения жителей — основная повестка власти

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал отчет губернатора Валерия Радаева в областной думе.

«Сегодня состоялся отчет губернатора перед областной думой. В своем выступлении губернатор сосредоточился на том, что власть должна слышать людей. Тут не поспоришь!

Отмечу, что у жителей накопился большой дефицит внимания и общения с властью на местах. Когда это общение регулярное и доверительное, то и рабочая повестка власти актуальна, наполнена реальными запросами жителей. Это и качество работ по благоустройству, укладке асфальта, и интервалы работы общественного транспорта, и отсутствие зеленых насаждений, и состояние детских и спортивных площадок. И таких моментов тысячи!

Мы всегда вместе с жителями обсуждаем реализацию проектов. Но чтобы знать мнение людей надо с ними общаться постоянно и, конечно, уметь слышать.Такой подход позволил нам начать ремонт тротуаров в Балаково, Вольске и Пугачеве, в Волжском районе Саратове, там, где они нужны людям. Вместе контролируем и качество работ. Будущий парк в Балаково также обсуждаем вместе. Уже скоро жителям будут представлены несколько проектов, но решать какой будет взят в работу будут сами балаковцы.

С многодетными семьями в Балаково нам вместе удалось решить многолетнюю проблему и подвести коммуникации к участкам. В Подсосенках, Натальино, 21-ом и 4-б микрорайоне семьи уже строят жильё. В Волжском районе вместе с жителями выбирали место Строительства парка, поликлиники и ФОКа открытого типа.

Уверен, идеи и предложения жителей — это основная повестка власти — как исполнительной, так и нашей, депутатской работы, — пишет Николай Панков.