Бывшего доцента СГАУ заподозрили в написании дипломов за взятку

Под подозрение в коррупционном преступлении попала бывшая сотрудница университета Фото: Екатерина Семенова

В Саратове под подозрение во взяточничестве попала бывшая сотрудница одного из вузов города.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, дело возбуждено по двум эпизодам.

По информации нашего издания, речь идет о работнице аграрного университета.

Следователи СК считают, что с февраля по декабрь 2018 года доцент кафедры получила от двух студентов по 50 тыс. рублей на расчетный счет аффилированного лица. За эти деньги она должна была написать выпускные квалификационные работы и помочь их защитить.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции. Расследование дела продолжается.

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