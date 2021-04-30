В Саратове кончилась муниципальная земля

В Саратове заканчивается муниципальная земля. Об этом стало известно из отчета губернатор области Валерия Радаева.
Как заявил глава региона, последний участок в 20 гектаров используется под строительство инфекционной больницы в поселке Елшанка.
По словам Валерия Радаева, теперь необходимо решать проблему, иначе в Саратове негде будет возводить новые объекты. Для этого требуются стратегические шаги.
В качестве одного из вариантов рассматривается расширение границ города за счет присоединенных муниципалитетов.
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