В Саратове кончилась муниципальная земля

В Саратове заканчивается муниципальная земля. Об этом стало известно из отчета губернатор области Валерия Радаева.

Как заявил глава региона, последний участок в 20 гектаров используется под строительство инфекционной больницы в поселке Елшанка.

По словам Валерия Радаева, теперь необходимо решать проблему, иначе в Саратове негде будет возводить новые объекты. Для этого требуются стратегические шаги.

В качестве одного из вариантов рассматривается расширение границ города за счет присоединенных муниципалитетов.

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