Володин: Пляж в Саратове будут оценивать по шезлонгам и зонтикам

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин 30 апреля посетил строящийся пляж на набережной в Саратове.

По словам председателя правительства области Романа Бусаргина, уже к 1 июля будет полностью готова пляжная часть.

Вячеслав Володин призвал вплотную заняться не только фундаментальными вопросами, но и мелочами.

- Вы молодцы. Работа проделана большая. Но давайте сделаем, чтобы к открытию пляжа у людей была возможность припарковать машины. Иначе будет как с Парком покорителей космоса. Никто не предполагал, что за день 50 тыс. человек его посетят, — привел он пример.

По словам спикера Госдумы, нужно продумать все. Для этого следует провести большие обсуждения или собрать рабочую группу по этому вопросу.

- Огромный проект, выходим на его завершение. Но люди будут оценивать не проделанную работу, не то, что под водой и в бетоне, а есть ли туалеты, есть ли парковочные места, есть ли питьевая вода, есть ли возможность купить мороженое. Будут оценивать шезлонги и зонтики, их количество и доступность, — сказал он.

Отдельно он отметил транспортную доступность подъезда к пляжу. Если не будет удобных дорог и парковок, то люди, приезжающие искупаться и позагорать, будут просто бросать машины на обочине, и на улице Чернышевского может случиться транспортный коллапс.

Володин напомнил, что на это есть два месяца, поэтому уже сейчас нужно начинать обсуждение, подтягивать специалистов, администрацию Октябрьского района

- Жизнь состоит из мелочей, — заявил Володин.

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