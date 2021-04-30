495 млн рублей направила Балаковская АЭС в 2020 году на мероприятия по охране труда

Всемирный день охраны труда на Балаковской АЭС отметили практическим семинаром, где сотрудникам станции презентовали инновационные средства индивидуальной защиты. Атомщики познакомились с новинками в области охраны труда – технологиями, оборудованием и спецоснащением для последующего применения в работе.

«Только в прошлом году на атомной станции реализовано более 70 мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда персонала. На эти цели направлено 495 миллионов рублей, – отметил начальник отдела охраны труда Балаковской АЭС Виктор Ермилов. – В условиях пандемии было закуплено более миллиона защитных масок, 200 тысяч пар защитных перчаток и проведено около 38 тысяч ПЦР-тестов для сотрудников».

Также в рамках Всемирного дня охраны труда на Балаковской АЭС подведены итоги конкурса на знание правил охраны труда среди представителей инженерных и рабочих специальностей. Такие состязания дают персоналу дополнительную возможность вооружиться знаниями, необходимыми для соблюдения правил и норм охраны труда на производстве.

Вышел за рамки предприятия конкурс творческих работ по охране труда, организованный профсоюзной организацией атомной станции в социальных сетях. Также теме безопасности был посвящен открытый урок для учеников атом-классов лицея №2, организованный управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС. Школьники узнали, почему Балаковская АЭС является одной из самых безопасных в мире.

Отсутствие несчастных случаев, производственного травматизма и профзаболеваний у работников АЭС свидетельствует о том, что обеспечение здоровых и безопасных условий труда на Балаковской атомной станции является приоритетной задачей.