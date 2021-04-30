Население Саратовской области сократилось на 25 тысяч человек

Саратовская область продолжает вымирать Фото: Екатерина Семенова

Тема убыли населения в Саратовской области была затронута губернатором Валерием Радаева во время отчета перед депутатами областной думы.

Он признал, что за минувший год численность жителей в регионе сократилась более чем на 25 тыс. человек. При этом естественным способом — на 20,8 тыс. человек.

Смертность за год выросла более чем на 20%.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о значительной миграционной и естественной убыли населения за первые два месяца 2021 года.

- Отрицательная динамика свойственна большинству субъектов. Но, как сказал Владимир Путин, несмотря на чрезвычайную ситуацию в сфере демографии, стратегические цели остаются прежними. А это — устойчивый рост численности населения и средней продолжительности жизни, которая к 2030-му году должна оставить 78 лет. Поэтому необходимо эффективно задействовать весь комплекс социально-экономических механизмов, способных положительно влиять на демографию, — заявил губернатор.

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