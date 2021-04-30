В Саратове мужчина носил пакет с кокаином в банке из-под энергетика

У саратовца изъяли больше 100 граммов наркотиков
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
На улице Белоглинская в Саратове полицейские задержали 31-летнего мужчину с наркотиками.
- В банке из-под энергетика он нес пакет с веществом, в котором, как выяснилось позже, было 11,95 грамма кокаина. Также при нем была спрессованная плитка коричнево-зеленого цвета — почти 100 граммов гашиша, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.
В банке из-под энергетика лежал кокаин
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Задержанный рассказал, что заказал наркотики в интернете для себя.
На него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за покупку наркотиков
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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