В Саратове мужчина носил пакет с кокаином в банке из-под энергетика

У саратовца изъяли больше 100 граммов наркотиков Фото: ГУ МВД по Саратовской области

На улице Белоглинская в Саратове полицейские задержали 31-летнего мужчину с наркотиками.

- В банке из-под энергетика он нес пакет с веществом, в котором, как выяснилось позже, было 11,95 грамма кокаина. Также при нем была спрессованная плитка коричнево-зеленого цвета — почти 100 граммов гашиша, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

В банке из-под энергетика лежал кокаин Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Задержанный рассказал, что заказал наркотики в интернете для себя.

На него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за покупку наркотиков Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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