В Балакове на мосту «Гранта» ночью врезалась в неподвижный трактор

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 30 апреля, «Лада Гранта» врезалась в трактор.

- ДТП случилось в 03:35 на мосту Победы в районе Украинской, 28. 44-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стоящий на встречной полосе трактор МТЗ-82, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Виновник аварии попал в больницу с травмами.

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