Житель Вольска лишился телефона из-за долга перед банком

В Вольском районе Саратовской области приставы и ГИБДД искали должников в рамках совместного рейда.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФССП, у алиментщика арестовал автомобиль за долг в 48 тыс. рублей.
У мужчины, задолжавшего банку 22 тыс. рублей, забрали смартфон.
Еще нескольким должникам вручили требования об оплате задолженности и явке к судебному приставу, так как они ездили на машинах, принадлежащих другим.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.