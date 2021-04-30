Житель Вольска лишился телефона из-за долга перед банком

В Вольском районе Саратовской области приставы и ГИБДД искали должников в рамках совместного рейда.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФССП, у алиментщика арестовал автомобиль за долг в 48 тыс. рублей.

У мужчины, задолжавшего банку 22 тыс. рублей, забрали смартфон.

Еще нескольким должникам вручили требования об оплате задолженности и явке к судебному приставу, так как они ездили на машинах, принадлежащих другим.

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