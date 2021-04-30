В Саратовской области еще 134 человека заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки 134 человека заразились коронавирусом.

Всего на 30 апреля зарегистрировано 59 010 случаев COVID-19 в регионе.

За сутки выздоровели 112 человек, а всего — 53 535.

Среди заболевших у 42 — пневмония.

В Саратове выявлен 51 случай коронавируса за сутки, в Энгельсском районе — 19, в Балаковском и Петровском — по 9.

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