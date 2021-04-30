Саратовскую область покидает все больше жителей: миграционная убыль — вторая по России

Жители покидают Саратовскую область Фото: Екатерина Семенова

Из Саратовской области уезжает все больше и больше жителей.

Такие данные опубликовал Росстат в докладе о социально-экономическом положении.

По информации ведомства, за два месяца 2021 года в Саратовскую область приехали почти 6,3 тыс. человек, а уехали — около 7,4 тыс. Это означает, что регион покинули около 1,1 тыс. жителей.

Таким образом, область заняла второе место в РФ по миграционной убыли населения.

Естественная убыль населения составила более 5,7 тыс. человек за январь — февраль 2021 года. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 38,1%. Родились около трех тыс. человек, а умерли — 7,4 тыс.

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