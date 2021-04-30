В Балакове пенсионер упал на козырек подъезда с 10 этажа

В Балакове разбился пенсионер Фото: Саратовская областная служба спасения

В Балакове Саратовской области с 10 этажа на козырек подъезда упал 74-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось на Каховской, 10.

Спасатели сняли тело с козырька и передали следователям.

На месте также работали сотрудники скорой помощи и полиции.

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