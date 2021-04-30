В Балакове пенсионер упал на козырек подъезда с 10 этажа

В Балакове разбился пенсионер
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Балакове Саратовской области с 10 этажа на козырек подъезда упал 74-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось на Каховской, 10.
Спасатели сняли тело с козырька и передали следователям.
На месте также работали сотрудники скорой помощи и полиции.
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