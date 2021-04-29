Саратовский регоператор: дачники обязаны складировать отходы на собственные площадки СНТ

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С наступлением дачного сезона горожане на выходные дни массово выезжают на свои приусадебные участки и проводят сезонные уборочные работы. Все накопленные за осень и зиму отходы дачники выносят на ближайшие к СНТ контейнерные площадки, которые зачастую не имеют отношения к СНТ и предназначены для жителей населенных пунктов, расположенных около дачных поселков.

В соответствии с законодательством каждое СНТ должно оборудовать собственную контейнерную площадку и заключить договор на услугу по обращение с ТКО с региональным оператором, в Саратовской области – это Саратовский регоператор АО «Ситиматик». Массовое нарушение законодательства ответственными в СНТ лицами приводит к тому, что собственники участков выбрасывают мусор в несанкционированных местах или везут на контейнерные площадки, которые не рассчитаны на объем отходов, который везут дачники. Результатом таких действий становится участившееся переполнение контейнеров на въездах в крупные города, в основном Саратов и Энгельс.

- Недобросовестные СНТ игнорируют требование законодательства и дачникам приходится нести и везти свои отходы на площадки близлежащих жилых домов. Так как объем контейнеров не предусматривает сброс дополнительных непрофильных отходов, то появляются стихийные свалки и справедливое негодование жителей, так как площадки заполняются буквально за несколько часов. Мы работаем с администрациями и надзорными органами над разрешением этой проблемы. Но напомню, что вывоз ТКО из дачных массивов производится только при наличии договора и при внесении площадки СНТ в реестр органов местного самоуправления, - сообщил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Органы прокуратуры регулярно выносят представления в адрес садоводческих товариществ по обращениям Саратовского регоператора АО «Ситиматик». Так, в конце апреля т.г. получили представления 17 СНТ Татищевского района, которые помимо заключения договора, обязаны организовать контейнерные площадки. Всего такие представления получили уже более 100 дачных товариществ региона. Игнорирование требований прокуратуры влечет наложение административного штрафа на СНТ, который оплачивать придется его членам.

Саратовский регоператор АО «Ситиматик» призывает дачников ответственно подходить к вопросу обращения с отходами и убедиться в наличии договора на коммунальную услугу и оборудованной контейнерной площадки в своем СНТ. Получить консультацию о порядке заключения договора на обращение с ТКО председатели садоводческих товариществ могут обратившись в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

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