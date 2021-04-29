В суд направлено дело Шевлягиной, бывшей мировой судьи Балашова

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мирового судьи участка №1 Балашовского района Татьяны Шевлягиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, судью в отставке обвиняют сразу в нескольких коррупционных преступлениях.

А именно — в 23 эпизодах превышения полномочий и в 14 эпизодах получения взяток, в том числе в крупном размере.

Следственный комитет считает, что мировой судья с 2011 по 2014 годы брала деньги за вынесение решение по делам о праве собственности на недвижимость. При этом нарушалась законная процедура рассмотрения гражданско-правовых споров.

Преступления были выявлены следователями СК и сотрудниками УФСБ региона.

Дело направлено в суд.

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