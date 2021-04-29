В Саратове закрывается движение по Большой Горной

На улицах в центре Саратова будут идти вскрышные работы
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове сегодня, 29 апреля, закрывается движение по улице Большая Горная.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», нельзя будет проехать на участке между улицами Чернышевского и Рогожина с 21:00 до 08:00 завтрашнего дня.
Улицу перекрывают для проведения плановых работ по восстановлению герметичности трубопровода.
Также на этот период отключат горячую воду на улицах:
- Трудовой переулок, 3/19;
- улица Большая Горная, 43;
- улица Большая Горная, 69;
- улица Большая Затонская, 19/21;
- улица Большая Затонская, 23;
- улица Малая Горная, 27/31;
- улица Малая Горная, 33/39;
- улица Малая Горная, 40/54;
- улица Малая Горная, 41/45;
- улица Малая Горная, 61/77;
- улица Малая Затонская, 4/20;
- улица Рогожина, 24/32;
- улица Соколовая, 18/40;
- улица Соколовая, 44/62;
- улица Лермонтова, 77а;
- улица Малая Горная, 2;
- улица Малая Горная, 2а;
- улица Хвесина, 34/38;
- улица Хвесина, 42;
- улица Хвесина, 32/2.
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