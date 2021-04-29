В Саратове закрывается движение по Большой Горной

На улицах в центре Саратова будут идти вскрышные работы Фото: Екатерина Семенова

В Саратове сегодня, 29 апреля, закрывается движение по улице Большая Горная.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», нельзя будет проехать на участке между улицами Чернышевского и Рогожина с 21:00 до 08:00 завтрашнего дня.

Улицу перекрывают для проведения плановых работ по восстановлению герметичности трубопровода.

Также на этот период отключат горячую воду на улицах:

- Трудовой переулок, 3/19;

- улица Большая Горная, 43;

- улица Большая Горная, 69;

- улица Большая Затонская, 19/21;

- улица Большая Затонская, 23;

- улица Малая Горная, 27/31;

- улица Малая Горная, 33/39;

- улица Малая Горная, 40/54;

- улица Малая Горная, 41/45;

- улица Малая Горная, 61/77;

- улица Малая Затонская, 4/20;

- улица Рогожина, 24/32;

- улица Соколовая, 18/40;

- улица Соколовая, 44/62;

- улица Лермонтова, 77а;

- улица Малая Горная, 2;

- улица Малая Горная, 2а;

- улица Хвесина, 34/38;

- улица Хвесина, 42;

- улица Хвесина, 32/2.

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