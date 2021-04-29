Депутат Андрей Воробьев принял участие в акции «Диктант Победы»

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») принял участие в акции «Диктант Победы». Парламентарий написал его в школе №43 Саратова. Народный избранник поблагодарил авторов и организаторов акции.

- Такие проекты помогают нам хранить историю, помнить имена и подвиги героев, воспитывать детей патриотами своей родины. Ветераны Великой Отечественной войны являются примерами мужества, самоотверженности и любви к своей стране. На них нужно равняться самим, их ставить в пример детям.

Великий ученый Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Именно для этого и нужны такие акции: знать прошлое, чтобы строить счастливое будущее, — прокомментировал Воробьев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.