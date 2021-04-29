Энгельс принял участие в Международном историческом «Диктанте Победы»

Третий год Энгельсский район принимает участие в патриотической акции «Диктант Победы». Партийцы Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия», волонтеры и депутаты всех уровней, они проверили свои знания истории России и ответили на вопросы о событиях Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.

- Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этим было положено начало крупнейшей патриотической акции. Сегодня мы приняли участие в акции не только для того, чтобы проверить свои знания, но и защитить историческую правду о подвиге нашей родины, отстоять честь тех людей, которые освободили мир от фашизма, – рассказал и. п. секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

«Диктант Победы» ежегодно организуется партией «Единая Россия» при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и движения «Волонтеры Победы». Итоги будут подведены 24 июня — победители получат приглашения на Парад Победы и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

На территории района в каждой школе был проведен «Диктант Победы», а также в Парке Покорителей космоса и Энгельсском краеведческом музее. Всего диктант написали более миллиона жителей Российской Федерации и на 16 тысячах площадок в 80 странах мира.

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