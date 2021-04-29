Николай Панков принял участие в «Диктанте Победы»

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков написал «Диктант Победы» вместе с жителями Волжского района на площадке школы №8.

«Диктант Победы» стал для нас доброй традицией. Такие акции помогают оберегать нашу историю, бессмертный подвиг российского народа в годы Великой Отечественной войны. В нашей области в этом году открыто 627 площадок. Рад, что с каждым годом количество участников растет. Особенно среди молодежи. Нам важно сохранить память о героях-земляках и передавать ее подрастающему поколению.

Сегодня «Диктант Победы» написал на площадке школы №8 в Саратове. Пообщался со старшеклассниками. Подростки размышляют о том, как их сверстники ковали победу в тылу — на заводах нашей области. Хорошо, что школьники интересуются историей нашей страны. Отмечу, коллектив школы бережно хранит память о подвиге нашего народа, здесь в годы Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь №1305, — пишет Николай Панков в телеграм-канале «Пара слов».

Напомним, участники акции должны ответить на 25 вопросов исторического теста. Время написания «Диктанта Победы» — 45 минут. Те, кто правильно ответит на все вопросы быстрее других участников, получат пригласительные на Парад Победы в Москве и дополнительные баллы при поступлении в вузы.

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