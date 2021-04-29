В Саратове мужчина убил сожительницу и поглумился над ее телом

В Волжском районе Саратова вынесено решение по уголовному делу об убийстве женщины и надругательстве над ее телом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина, сожитель погибшей.

По версии следствия, днем 8 января он в квартире дома по улице Некрасова жестоко избил 40-летнюю сожительницу. Причем удары наносил бытовыми предметами по голове и телу, а кроме того, изрезал нижнюю часть тела женщины.

Крики услышала соседка, которая попыталась помочь, позвала родственников жертвы, живущих в том же подъезде. Однако мужчина не открыл дверь. Попасть в квартиру удалось только полицейским после того, как спасатели вскрыли дверь. В тот момент женщина была уже мертва.

В СКР сообщили, что мужчина нанес женщине 106 ранений при жизни и 18 – после смерти.

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала мужчину невменяемым из-за психического расстройства.

Суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.