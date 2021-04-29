Саратовцы жалуются на разрушение лестницы у ротонды

Лестница у ротонды на набережной разрушается

В Саратове очевидцы запечатлели, как разрушается лестница у ротонды на набережной в Саратове.

- Лестница у ротонды снова прожила меньше года после полной реставрации. Зато все встречает гуляющих несанкционированной парковкой, — сообщил Артем Лабунский в группе «Саратов онлайн».

Он прикрепил к посту фото, на которых видно, как сыпятся ступени.

Напомним, недавно на набережной уничтожали деревья.

По словам местных жителей, здоровые растения просто мешают подрядчику при реконструкции.

В УГИБДД Саратова сообщили, что по поводу незаконной парковки начата проверка.

Ступени сыпятся

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