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Общество29 апреля 2021 14:41

Панков объявил конкурс на лучшее название парка в Балакове

Победитель получит ценный приз
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Николай Панков приглашает жителей Балакова выбрать название нового парка

Николай Панков приглашает жителей Балакова выбрать название нового парка

Депутат Государственной думы России Николай Панков объявил конкурс на лучшее название нового парка в Балакове.

На своей странице в Instagram он предлагает жителям писать свои варианты в комментариях.

- Кто предложит лучшую идею – получит ценный приз, – обещает депутат.

Напомним, парк должен раскинуться на девяти гектарах. Сейчас рассматриваются варианты проекта, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этим должны заниматься несколько организаций.

- Такая конкурентность позволит создать в Балаково уникальный парк, где будет удобно отдыхать всем, – поддерживает идею Володина Панков.

Он рассказал, что три проекта будут представлены в середине мая. Жителям Балакова предстоит выбрать лучший. Ранее депутат встречался с горожанами и выслушал их предложения. Он считает, что кроме развлекательной функции, парк должен стать образовательной площадкой, отражать историю города.

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