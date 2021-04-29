Панков объявил конкурс на лучшее название парка в Балакове

Николай Панков приглашает жителей Балакова выбрать название нового парка

Депутат Государственной думы России Николай Панков объявил конкурс на лучшее название нового парка в Балакове.

На своей странице в Instagram он предлагает жителям писать свои варианты в комментариях.

- Кто предложит лучшую идею – получит ценный приз, – обещает депутат.

Напомним, парк должен раскинуться на девяти гектарах. Сейчас рассматриваются варианты проекта, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этим должны заниматься несколько организаций.

- Такая конкурентность позволит создать в Балаково уникальный парк, где будет удобно отдыхать всем, – поддерживает идею Володина Панков.

Он рассказал, что три проекта будут представлены в середине мая. Жителям Балакова предстоит выбрать лучший. Ранее депутат встречался с горожанами и выслушал их предложения. Он считает, что кроме развлекательной функции, парк должен стать образовательной площадкой, отражать историю города.

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