В Саратове определили дату последнего звонка в школах

Последний звонок в школах прозвенит 22 мая Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Саратовской области последний звонок в школах прозвенит 22 мая.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, торжественное мероприятие пройдет очно, но с соблюдением ограничительных мер Роспотребнадзора.

- Малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов, возможно – родителей выпускников. А если речь идет о крупных школах, где невозможно разместить учеников с учетом социальной дистанции, то присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники и, возможно, их родители. Также в таких школах рекомендуется при необходимости разделить линейку для 9 и 11-х классов, – заявил Михаил Орлов, исполняющий обязанности министра образования.

Что касается выпускных вечеров, то, по словам чиновника, о них говорить рано. Решение будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.

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