В Саратовской области обещают туман и от 15 до 20 градусов тепла

В Саратовской области сегодня, 30 апреля, ожидается теплая погода без осадков и с переменной облачностью.

- Утром будет туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер днем усилится до 5–10 м/с, местами — порывистый до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Температура днем поднимется до +15… +20 градусов.

В 2020 году 30 апреля тоже было тепло — +19… +24 градуса.

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