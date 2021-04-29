В ковидных госпиталях Саратова лечатся 23 ребенка и шесть беременных женщин

В стационарах продолжают лечение около 1,4 тыс. пациентов
В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались три человека.
Как рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, это 89-летняя женщина и мужчины 57 и 68 лет. Всего за пандемию от коронавируса умер 931 человек.
По его словам, в стационарах остаются 1 388 человек, причем коронавирус диагностирован у 1 065 из них, а у 1 334 – пневмония. К ИВЛ подключены 124 пациента.
Амбулаторно лечатся 1 865 зараженных.
Также в ковидных госпиталях находятся 23 ребенка и шесть беременных женщин. Еще три беременных лечатся на дому.
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