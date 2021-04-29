Проект онкоцентра в Саратове может быть расширен

В проекте саратовского онкоцентра может появиться вторая очередь

В Саратове продолжается строительство онкологического диспансера. Сегодня, 29 апреля, объект посетил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Он отметил значимость онкоцентра для Саратова и жителей соседних регионов, которые сейчас вынуждены обращаться за помощью в Москву.

Вячеслав Володин обратился к губернатору Валерию Радаеву и министру здравоохранения Олегу Костину с предложением уже сейчас начать подбор персонала, обучение молодых специалистов, чтобы они могли сразу приступить к работе в новом медучреждении.

Вячеслав Володин осмотрел строящийся объект

Он остановился также на необходимости строительства служебного жилья для будущих работников онкоцентра.

Напомним, онкоцентр рассчитан на 200 коек. Вячеслав Володин считает, что нужно проработать возможность второй очереди строительства. Олег Костин горячо поддержал эту идею.

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