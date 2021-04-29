В ДТП с МАЗом под Саратовом погибла женщина-водитель Kia

Смертельная авария в Татищевском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области сегодня, 29 апреля, случилось смертельное ДТП.

- В 11:55 в районе села Ильиновка на трассе Тамбов — Саратов 44-летний водитель МАЗ не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Kia Sportage, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В аварии погибла 52-летняя женщина-водитель иномарки. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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