В ДТП с МАЗом под Саратовом погибла женщина-водитель Kia

Смертельная авария в Татищевском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области сегодня, 29 апреля, случилось смертельное ДТП.
- В 11:55 в районе села Ильиновка на трассе Тамбов — Саратов 44-летний водитель МАЗ не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Kia Sportage, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
В аварии погибла 52-летняя женщина-водитель иномарки. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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